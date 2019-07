Inter, arriva Barella e saluta Nainggolan: il viavai di Conte

Ci sono grandi cambiamenti nel club nerazzurro, ieri al primo giorno di lavoro a Lugano, in Svizzera, agli ordini dell’ex ct

Mentre l’Inter inizia a lavorare per la prossima stagione, Beppe Marotta continua a sondare il mercato per rinforzare la rosa. Con il Cagliari continuano i contatti per Barella: il club di viale Liberazione può salire a 45 milioni di euro, contro i 50 chiesti dai sardi.

Per un giocatore che arriva, uno che è pronto a dire addio. Nainggolan non rientra nei piani tecnici, ma il belga continua a rifiutare le offerte dalla Cina e la richiesta di prestito del Galatasaray. Ma si sa, il mercato è lungo e tutto può accadere.