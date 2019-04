In arrivo il documentario su Adriano e un film di fantascienza che lo riguarderà. L’ex attaccante dell’Inter lo presenta così

Adriano Leite Ribeiro. Per alcuni solo un nome, per tanti una leggenda. Non solo per i tifosi dell‘Inter ma per tutti quelli che amano questo sport. L’Imperatore ha annunciato oggi l’arrivo di un documentario sul suo conto.

Ecco le parole dell’attaccante brasiliano, rilasciate a fcInterNews: «Prossimamente uscirà un documentario sulla mia vita e anche un film di fantascienza che mi riguarda. Non è ancora stato scelto l’attore che mi interpreterà. Il direttore e lo staff del film andranno presto in Italia per parlare con le persone con le quali ho condiviso la mia vita nel vostro Paese».