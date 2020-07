Inter, Asamoah inserito nella lista UEFA al posto di Vecino. L’esterno torna dopo i problemi al ginocchio

“Nuovo acquisto” in casa Inter. Kwadwo Asamoah, infatti, torna a disposizione di Antonio Conte per questo finale di stagione: il giocatore torna a disposizione dopo i fastidi che lo hanno tenuto fermo per molti mesi.

Come riportato dal Corriere dello Sport in edicola oggi, il giocatore è pienamente recuperato e verrà inserito nella lista UEFA al posto di Vecino. Asamoah torna a disposizione per la sfida di Europa League contro il Getafe.