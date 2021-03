Inter, attesa per il tampone di D’Ambrosio: oggi i risultati

L’Inter conoscerà oggi l’esito del secondo tampone a cui si è sottoposto Danilo D’Ambrosio. Il primo ha dato esito negativo

E’ atteso per oggi l’esito del secondo tampone a cui si è sottoposto Danilo D’Ambrosio. Il difensore nerazzurro aveva lasciato Torino in occasione dell’ultimo impegno di campionato contro l’Inter a causa di un leggere malessere.

Il primo tampone, come riferisce Corriere della Sera, ha dato esito negativo. In caso di positività al secondo tampone scatterà l’isolamento fiduciario sia per lui che per tutti i suoi compagni di squadra.