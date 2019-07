Inter, Ausilio: «Cena con la Fiorentina? Vi spiego. Lukaku? Zero novità»

Le parole di Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, al termine dell’incontro a cena con Daniele Pradè della Fiorentina

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha incontrato a cena Daniele Pradè, direttore sportivo della nuova Fiorentina di Commisso. Il ds interista ha rilasciato poche battute al termine dell’incontro.

«Daniele è un amico, non eravamo insieme per parlare di calciatori. Borja Valero? No, ripeto, non era una cena per parlare di calciatori. Lukaku? Nessuna novità» le sue parole.