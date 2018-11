Lautaro Martinez sul Meazza: «Indescrivibile, unico, fantastico»

Inter-Barcellona, Lautaro Martinez a tutto tondo ai microfoni del Matchday Programme: ecco le parole dell’attaccante argentino

Lautaro Martinez è pronto a prendersi l’Inter. Arrivato in estate dal Racing Club, il Toro si sta ambientando in nerazzurro e vuole recitare un ruolo da protagonista. A poche ore dalla sfida con il Barcellona, l’argentino è stato intervistato dal canale ufficiale del Biscione ed ha parlato del Meazza: «Indescrivibile, unico, fantastico. Senti un rispetto, una partecipazione che non si trova da nessun’altra parte. Quando senti i tifosi cantare l’inno c’è una carica pazzesca. Vuoi onorare in ogni secondo la camiseta che indossi».

Prosegue Martinez al matchday programme: «Il mio primo gol ufficiale l’ho fatto contro l’Huracan. E’ stato un momento fantastico, indescrivibile. Ho pensato alla palla in rete e poi alla mia famiglia, ai sacrifici che tutti hanno fatto. Sono andato via di casa a 16 anni e benché sia stato aiutato da tutti all’interno del club, dalle persone che mi volevano bene, dai miei compagni, non è stato facile». Infine una battuta sul rapporto con Mauro Icardi, capitano della formazione di Spalletti: «Amiamo entrambi la stessa musica: cumbia e reggaeton, la ascoltiamo durante il tragitto per andare allo stadio prima della partita per caricarci».