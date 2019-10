Inter, Barella: «Abbiamo Conte, vogliamo vincerle tutte»

Il centrocampista dell’Inter Barella ha analizzato la sconfitta del Camp Nou contro il Barcellona in Champions League

Nicolò Barella ha analizzato così la beffarda sconfitta subita sul terreno di gioco del Camp Nou contro il Barcellona in Champions League: «Siamo venuti per giocarcela, purtroppo abbiamo preso gol dopo essere passati in vantaggio».

Il centrocampista dell’Inter ha poi proseguito ai microfoni di Sky Sport: «Vogliamo vincere tutte le partite. Siamo l’Inter e abbiamo Conte come mister. Pensiamo già alla prossima gara».