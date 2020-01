Inter, Barella: «Conte è maniacale. Vogliamo accorciare il gap con la Juve»

Barella ha rilasciato un’intervista parlando degli obiettivi dell’Inter e della sfida con la Juventus: «Stiamo accorciando il gap»

Nicolò Barella è stato intervistato da Sky Sport, ecco cosa ha rivelato su questi mesi all’Inter.

INFORTUNIO – «L’Inter mi ha voluto tanto, quindi io ho fatto di tutto per ripagare la fiducia. C’è stato l’infortunio in mezzo, ma questo fa parte del calcio. A proposito, mi spiace per Zaniolo, per lui è qualcosa di più importante, e gli volevo fare l’in bocca al lupo. Tornando a me, spero di riprendere dove ho lasciato, facendo anche meglio»

CONTE – «Mi ha aiutato molto nella fase tattica, dicendomi in che posizione mettermi: è maniacale in questo. Quello che mi rimproveravano sempre è che ero molto istintivo, lui ha limitato questo difetto. Conte ti tira fuori il 110 per cento, anche a quelli come me che già entrano in campo dando tutto»

AMBIZIONI – «Quando tu giochi nell’Inter, hai uno degli allenatori più forti del mondo e giochi con dei campioni, devi sempre ambire alla vittoria. Poi la società ha una programmazione, sicuramente in futuro farà ancora meglio. Quando si arriva qua all’Inter, questo è il mio pensiero, si gioca sempre per vincere. Stiamo cercando di accorciare il gap con la Juve che stava dominando da anni, non so se ci siamo riusciti, sicuramente ci stiamo provando. Continueremo a fare il 110% e anche di più per accorciarlo ulteriormente».