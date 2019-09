Inter: Barella e la sua partita contro l’Armenia

Non si sa se Barella partirà titolare in Inter-Udinese. L’ex Cagliari ha giocato titolare le ultime due gare dell’Italia

In attesa di vederli contemporaneamente in campo con l’Inter, Barella e Sensi hanno giocato in Finlandia-Italia. Erano mezzali con Jorginho vertice basso.

Barella vs Armenia | Barella vs Finlandia: ▪️ passaggi riusciti: 75% | 92%

▪️ passaggi riusciti nella 3/4 avv:

2/5 | 6/7

▪️ passaggi vs area riusciti: 2/3 | 3/4

▪️ dribbling riusciti: 1/1 | 6/8

▪️ palloni recuperati: 4 | 8

▪️ duelli difensivi vinti: 3/7 | 6/8 pic.twitter.com/yE48X4BwZN — CalcioDatato (@CalcioDatato) September 9, 2019

Se Sensi aiutava di più il possesso ed era un po’ meno presente in zona di rifinitura (anche perché dalle sue parti agiva Pellegrini), sul centro-destra Barelli faceva più presenza offensiva. Come si può vedere, i suoi numeri con la Finlandia sono migliori rispetto a quelli con l’Armenia. Vedremo se contro l’Udinese partirà dal primo minuto.