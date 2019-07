Inter-Barella: il centrocampista sarà nerazzurro per la tournèe in Asia

L’Inter avrebbe fatto una promessa a Nicolò Barella: il centrocampista sarà nerazzurro già per la tournèe in Asia

Alfredo Pedullà, dagli studi di Sportitalia, prova a fare il punto della situazione su Nicolò Barella dopo gli importanti passi in avanti fatti in serata. L’Inter, infatti, avrebbe fatto una promessa al centrocampista azzurro.

In particolare la dirigenza interista avrebbe garantito al centrocampista classe ’97 che farà parte del gruppo di Antonio Conte già per la tournée in Cina, che avrà inizio il 18 luglio.