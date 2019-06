Inter, Barella non deve diventare un Verratti-bis: indispensabile chiudere l’affare

L’Inter ha da tempo in mano il sì di Barella: resta da convincere il Cagliari prima che uno sceicco decida di fare come con Verratti qualche tempo fa

Inter-Barella un matrimonio che in un primo momento sembrava cosa fatta, salvo poi subire rallentamenti fino ad arrivare alla situazione odierna: i nerazzurri offrono 35 milioni più alcune contropartite per una cifra complessiva che sfiora i 45 milioni. Il Cagliari non scende dalla valutazione di 50 milioni (preferibilmente cash).

È muro contro muro dove in mezzo vi è Barella che da tempo ha sposato la causa nerazzurra e non vede l’ora di approdare a Milano. Il matrimonio, probabilmente, alla fine si compirà ma i tifosi dell’Inter sperano vivamente di non vivere quello che accadde nel 2012 con Verratti, quando il talentino del Pescara sembrava sul punto di diventare un nuovo giocatore nerazzurro prima che irrompesse il Paris Saint Germain con un’offerta fuori mercato, immediatamente accettata dal club abruzzese e dal giocatore.

Attualmente il club parigino sta sondando il terreno per capire la fattibilità dell’operazione, certo è che Leonardo non avrebbe alcun problema a presentarsi a Cagliari con un’offerta che soddisfi le pretese di Giulini, lasciando Conte e l’Inter con un pugno di mosche in mano, per la seconda volta.