Inter, Barella è più vicino: finito il summit in sede tra nerazzurri e Cagliari

L’Inter ha in pugno Nicolò Barella: finito il summit in sede tra nerazzurri e Cagliari che ormai hanno l’accordo su tutto

Ora dopo ora l’Inter e Barella sono sempre più vicini. Pochi minuti fa è terminato il summit in sede tra Inter e Cagliari. Dagli uffici nerazzurri, infatti, sono usciti Marotta, Zhang Ausilio e Tommaso Giulini.

Come informa Gianluca Di Marzio i club ormai hanno l’accordo su tutto sulla base di 45 milioni più bonus formalizzati in un prestito oneroso con obbligo di riscatto. I nerazzurri avranno la possibilità di pagare in maniera dilazionata il cartellino di Barella.