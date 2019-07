Inter, Barella stregato da Conte: nerazzurri tranquilli nonostante la Roma

Antonio Conte, con diverse chiamate, ha conquistato Nicolò Barella. I giallorossi però aspettano eventuali passi falsi

Dopo il tornado provocato dalle parole di Giulini, l’Inter non si è scomposta e ha continuato a lavorare con tranquillità sui propri obiettivi di mercato. A Milano, ad esempio, l’agente di Barella, Alessandro Beltrami ha fatto visita alla sede nerazzurra nel primo pomeriggio. Il giocatore resta un obiettivo importante per l’Inter, ma non la priorità di questi giorni che precedono il raduno di domenica e l’inizio del ritiro a Lugano.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro non vuole in alcun modo partecipare ad aste: ha fatto la sua proposta, prendere o lasciare. E il Cagliari sa bene che il giocatore ha scelto l’Inter da tempo: per il progetto, per la possibilità di essere subito protagonista in Champions. Non solo, Barella si sarebbe promesso a Conte nelle diverse telefonate ricevute nell’ultimo periodo, cha hanno fatto aumentare il suo desiderio di raggiungere Milano e di sposare il nuovo progetto Inter.