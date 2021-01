Inter, Barella: «Vogliamo arrivare in fondo alla Coppa»

Nicolò Barella ha parlato prima di Fiorentina-Inter di Coppa Italia

Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv prima della partita di Coppa Italia contro la Fiorentina.

«C’è la Coppa in palio, è normale che vogliamo arrivare fino in fondo e provare a vincere che è la cosa più importante. La Fiorentina è una squadra forte che sta ritrovando la forma giusta. Giocare in casa loro è sempre difficile. Oggi sarà una partita difficile e tosta, cercheremo di portarla a casa come facciamo ad ogni partita».