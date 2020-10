Inter, Bastoni e Nainggolan potrebbero tornare col Gladbach

Antonio Conte potrebbe ritrovare subito Alessandro Bastoni e Radja Nainggolan: ecco le ultime sui due calciatori

Antonio Conte potrebbe contare su Alessandro Bastoni e Radja Nainggolan per l’esordio in Champions League contro il Borussia Moenchgladbach. Come riportato da Sky Sport, i due hanno sostenuto un allenamento individuale.

I due calciatori erano risultati positivi al Coronavirus e nei giorni scorsi è arrivata la notizia della loro guarigione a mezzo social. Un sorriso per Antonio Conte dopo la bruciante sconfitta nel derby di Milano.