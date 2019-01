I tifosi della curva Nord non ci stanno per la partita a porte chiuse ed espongono due striscioni prima di Inter-Benevento – FOTO

All’esterno di San Siro sono comparsi due striscioni prima dell’inizio della sfida di Coppa Italia tra Inter e Benevento. I tifosi dell’Inter hanno voluto dire la loro in riferimento alla chiusura dello stadio in seguito agli avvenimenti di Inter-Napoli. Ad appendere gli striscioni fuori dalle biglietterie è stato un gruppo di circa 30 tifosi della Banda Bagaj. Un modo per protestare nei confronti della decisione di far giocare i nerazzurri senza spettatori per via dei cori razzisti rivolti a Koulibaly. Ecco le parole usate negli striscioni: «Contro il razzismo, contro la violenza, contro le punizioni prive di coerenza. La maggioranza non ha ululato ma un suo diritto è stato calpestato».