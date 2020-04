Inter, senti Bergomi: «Griezmann non adatto per questo modulo»

Beppe Bergomi, leggenda nerazzurra, boccia l’idea di vedere Griezmann in nerazzuro al posto di Lautaro Martinez: ecco perchè

Beppe Bergomi boccia l’idea Griezmann al posto di Lautaro Martinez. In caso di cessione, come rivelato a La Gazzetta dello Sport, Bergomi avrebbe individuato un altro attaccante.

SOSTITUTO LAUTARO – «Premessa: io terrei sempre il Toro. Poi, se dovessi essere costretto a sostituirlo, punterei su Werner, del Lipsia, perché ha una velocità impressionante. L’Inter ha bisogno di qualcuno che dia profondità, perché la forza fisica ce l’ha con Lukaku. Se ti danno 110 milioni vai a prendere uno che ha gamba. Il calcio moderno si basa molto su questo, sulla fisicità e sulla gamba. E Werner è veloce, cattivo, “rabbioso”, ha lo strappo. All’Inter non serve un altro tipo di punta. Nel calcio di oggi uno molto piccolo deve avere doti straordinarie, se no avrà vita dura».

GRIEZMANN – «Con lui saresti quasi costretto a spostare Lukaku più da centravanti vero e usare il francese come pendolo dietro di lui. Sarebbe quasi un 1-1, non due punte. Perché il francese non può giocare spalle alla porta come Lautaro, è un altro giocatore. E se viene indietro occupa una zona da trequartista dove si pensa possa agire un’evoluzione di Eriksen. E quello era anche il posto di Sensi. A quel punto le alternative aumentano troppo, forse».