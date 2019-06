Inter-Bergwijn, si può fare: adesso l’ultima parola spetta a Conte

Continuano i contatti tra il club di corso Vittorio Emanuele e l’entourage del giocatore del Psv, ma ora decide il nuovo allenatore

Da quanto trapela, sembra che l’Inter abbia incontrato Fulco van Kooperen, l’agente del giocatore olandese, intorno a metà maggio. Beppe Marotta sta cercando di capire se l’affare col Psv sia fattibile.

Adesso la palla passa ad Antonio Conte, in continuo contatto con l’ad nerazzurro per costruire la squadra della prossima stagione, che sia in grado di lottare per lo scudetto con la Juventus. Se ci sarà parere positivo, l’Inter sarà pronta a trattare con il Psv.