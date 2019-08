Inter-Biraghi, oggi è il grande giorno per il ritorno del terzino

Antonio Conte non vede l’ora di abbracciare il terzino, cresciuto proprio nel vivaio nerazzurro. Con lui e Asamoah la fascia è coperta

A ore si attende la fumata bianca per l’affare tra Inter e Fiorentina. A sbloccare la trattativa ci ha pensato Dalbert, sempre più convinto ad accettare la proposta viola e accasarsi alla corte di Vincenzo Montella, nel club appena rilevato da Rocco Commisso. Per questo, l’affare andrà in porto e oggi è la giornata giusta per definire i dettagli.

Quello di Biraghi sarà per l’Inter un rinforzo molto importante. Nel giro della Nazionale azzurra, il terzino tornerà finalmente nel club nel quale è cresciuto.