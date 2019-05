L’Inter blinda Esposito: pronto il rinnovo per il gioiellino

L’Inter ha intenzione di blindare il gioiellino Sebastiano Esposito: rinnovo pronto, respinte le richieste di Liverpool e Psg

L’Inter non vuole correre il rischio di incappare in un Zaniolo bis ed è pronta a blindare uno dei talenti più importanti del suo settore giovanile. Sebastiano Esposito. Il classe 2002, infatti, ha brillato nell’Europeo Under 17 attirando su di sè l’attenzione delle principali big estere tra cui Liverpool e Psg.

La società nerazzurra è convinta di non cederlo a titolo definitivo con clausola di recompra come fatto con tanti altri giovani in questi anni per necessità di bilancio. Pronto il rinnovo per il baby gioiello dell’Inter.