L’Inter blinda Lautaro: l’argentino parte solo con il pagamento della maxi clausola

L’Inter non ha alcuna intenzione di vendere Lautaro Martinez: i nerazzurri rifiutano maxi scambi e accetterebbero solo la maxi clausola

Lautaro Martinez sarà sicuramente uno dei tormentoni estivi del prossimo mercato. Il corteggiamento del Barcellona è ormai cosa nota ma a differenza di quanto riportano i media spagnoli, non è detto che l’argentino lascerà tanto facilmente Milano.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, Steven Zhang non vuole vendere i suoi pezzi pregiati. A meno che non siano loro a manifestare l’intenzione di scendere dalla barca. Ma Lautaro non ha manifestato alla società nerazzurra l’intenzione di andarsene. Non ci sono segnali di rottura. L’argentino è riconoscente verso l’Inter e se lascerà Milano cercherà di farlo con il massimo rispetto.

In più c’è la volontà di Marotta e Ausilio. I due dirigenti rifiutano categoricamente maxi scambi con il Barcellona e accetterebbero una – massimo – contropartita da inserire nell’affare. Insomma se si riuscirà a superare il confine del 15 luglio (quando scadrà la clausola da 112 milioni) vorrà dire che Lautaro Martinez rimarrà ancora all’Inter con l’adeguamento del contratto.