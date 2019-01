Il noto conduttore Paolo Bonolis ha spiegato la sua opinione in merito al razzismo negli stadi, andando in controtendenza con l’opinione pubblica

Paolo Bonolis, noto tifoso nerazzurro, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, dove ha chiarito la sua posizione riguardo ai recenti episodi di razzismo. «Non è un problema il razzismo, non c’è razzismo nello stadio. C’è l’atteggiamento provocatorio ed irridente del tifo, che è in qualunque circostanza. Se fai buu sei certamente limitato, ci mancherebbe, ma lo fai per irridere e far arrabbiare l’avversario. Se ci dovessimo fermare per ogni cosa detta allo stadio allora dovremmo fermarci in continuazione».

Bonolis ha poi aggiunto: «Se i tifosi fossero razzisti lo farebbero a qualsiasi giocatore di colore. Penso che lo sportivo in campo debba accettare il fatto che sia così, perché lo stadio è un luogo differente, ma dal quale fai anche una bella vita e vivi bene. Le cose si possono migliorare, non sono così drammatiche: c’è la volontà di amplificare tutto, talvolta in modo eccessivo e strumentale».