Inter Borussia Dortmund: Favre cambia sistema, ma la scelta non paga

Contro l’Inter, Favre ha cambiato sistema di gioco al Borussia Dortmund. I gialloneri hanno però sofferto parecchio

Come detto da Conte, l’Inter non si aspettava che il Borussia Dortmund di Favre cambiasse sistema di gioco. I gialloneri, infatti, in fase di non possesso hanno adottato un 541 molto prudente che cercava di impedire i rifornimenti per le punte dell’Inter.

Si vede con chiarezza nella slide sopra, col Bvb che costringe i nerazzurri ad andare in fascia. Raramente Favre ha pressato in avanti gli avversari. Tuttavia, oltre ad aver tolto pericolosità ai tedeschi, questa soluzione non ha pagato. Il Borussia è disabituato a giocare una gara difensiva, e il gol di Lautaro – con la linea che si muove male – ne è la prova.