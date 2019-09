Inter: Brozovic e le sue qualità nel gioco sul lungo

Brozovic possiede qualità impressionante nei cambi campo. Ha infatti numeri da record in Serie A

Brozovic è leader tecnico dell’Inter e tra i primissimi passatori del campionato. Tuttavia, sarebbe sbagliato focalizzarsi solo sulla pulizia del suo gioco corto. Il croato ha infatti qualità eccelse nel calciare sul lungo e nei cambi campo.

Le statistiche di queste prime 2 giornate lo dimostrano. E’ il primo centrocampista del campionato per palle lunghe riuscite, ben 9.5 ogni 90′. Considerando che Conte cerca di servire i propri esterni in corsa e in isolamento contro l’avversario, queste caratteristiche di Brozovic saranno preziose per imbeccare le ali nerazzurre.