Brozovic è il giocatore ad aver corso di più per partita: ecco i dati del maratoneta della Serie A. E detiene anche un altro record

Marcelo Brozovic è il maratoneta della Serie A: con una media di 11,819 chilometri percorsi a partita, in 2631 minuti disputati. Non è un caso che Spalletti gli abbia praticamente affidato le chiavi del centrocampo nerazzurro: son 31 le presenze in campionato condite da 2 reti.

Il croato è diventato il vero e proprio centro nevralgico della costruzione della manovra dell’Inter. Il merito va dato anche a Spalletti capace di valorizzarlo nella sua nuova posizione davanti la difesa. Il classe ’92 detiene anche il record di passaggi in una partita: ben 120.