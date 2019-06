Inter Bruno Fernandes: «Bello vedere il mio nome accostato ad un grande club»

Bruno Fernandes ha parlato al termine del match di Nations League sul suo possibile approdo all’Inter

Il suo nome è finito nel mirino dell’Inter che è sempre alla ricerca di un trequartista/mezz’ala da regalare ad Antonio Conte. Bruno Fernandes non si nasconde e al termine della finale di Nations League commenta così le voci di mercato.

INTER – «Inter? Non so niente, avrò i prossimi giorni per capire cosa c’è di vero: sappiamo che i giornali a volte devono fare casino per muovere il mercato e per vendere. Io sono tranquillo, sono in un grande club: non ho bisogno, non sto cercando di andare via. Se arriva l’opportunità di andare in una squadra che non si può rifiutare, parlerò con lo Sporting. L’Inter? Io sono stato benissimo in Italia, guardo ancora il campionato italiano: sia l’Inter, che le altre, le seguo tutte. E’ un interesse che non so sia vero, ma l’Inter è una grande squadra, ha storia: avrà un grande allenatore che ha fatto la storia della Juve, ha fatto bene in Nazionale. Vedere il mio nome accostato ad una squadra come l’Inter è importante»