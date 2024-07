Inter, Buchanan si OPERA dopo la frattura della tibia: i tempi di recupero sono LUNGHISSIMI

Le condizioni di Tejon Buchanan, esterno canadese dell’Inter, dopo la frattura della tibia. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Tejon Buchanan sarà costretto ad operarsi dopo la frattura della tibia rimediata durante la Copa America con il Canada.

Un infortunio che lo terrà lontano dal campo almeno per 4 mesi, con il suo rientro previsto tra ottobre e novembre 2024. Una brutta tegola per Simone Inzaghi, che non potrà contare sul calciatore con il compito di far rifiatare Dumfries sulla destra.

