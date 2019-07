Inter, caccia al dopo Perisic: la fascia mancina può parlare ‘romano’

L’Inter vuole un nuovo esterno di fascia sinistra. Nel mirino ci sono Kolarov, Emerson Palmieri ma anche Filip Kostic

Conte ha bocciato Perisic e ora l’Inter cerca un nuovo esterno di fascia mancina. Secondo Tuttosport il club interista potrebbe bussare alle porte della Roma per Aleksandar Kolarov.

Il giocatore serbo è in lizza insieme a un altro ex Roma, Emerson Palmieri. Più difficile la trattativa per l’italo-brasiliano. Nel frattempo è spuntato fuori anche il nome di Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte.