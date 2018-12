Inter, Cadena Cope sgancia la clamorosa bomba: Asensio nel mirino

Direttamente dalla Spagna giunge una voce di mercato a dir poco esplosiva: Marotta e Ausilio vorrebbero portare a Milano Marco Asensio

Arriva una bomba direttamente dalla Spagna. Secondo il giornalista di Cadena Cope, Miguel Ángel Díaz, l’Inter starebbe seriamente pensando a Marco Asensio. Non solo Luka Modric e Toni Kroos quindi nei sogni nerazzurri, ma anche il talentuoso tuttofare spagnolo. Il classe ’95 non si sta esprimendo come nelle passate stagioni, complici anche le difficoltà del Real Madrid e proprio per questo molti club stanno fiutando l’affare. Insieme ad Ausilio e Marotta, che sogna un colpo alla Khedira, ci sarebbero infatti anche Paris Saint-Germain e soprattutto Liverpool alla finestra. Un’operazione che sarebbe a dir poco proibitiva, se non per volontà del giocatore: il contratto di Asensio non solo scade nel 2023 ma ha anche una clausola di 700 milioni di euro. Senza contare che le merengues puntano molto su di lui, consci del gioiello a disposizione.