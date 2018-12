Inter, caos Nainggolan: il calciatore sospende il profilo Instagram!

Bufera in casa Inter con Nainggolan: dopo la sospensione per motivi disciplinari, sparisce da Instagram il profilo del centrocampista!

Nervi tesi in casa Inter: continuano gli attriti tra la società e Radja Nainggolan. Dopo la decisione dei nerazzurri di sospendere il centrocampista per motivi disciplinari, arriva la “ripercussione” social. Il profilo Instagram del belga, infatti, è scomparso. Con ogni probabilità è stato proprio il numero 14 nerazzurro a congelarlo, forse per sfuggire alle polemiche sui social network dopo il provvedimento di Luciano Spalletti.