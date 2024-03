Inter Acerbi: «Triste per la situazione. C’è stato grande accanimento»

Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, ha parlato al Corriere della Sera dopo l’assoluzione da parte del Giudice Sportivo

Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, ha parlato al Corriere della Sera dopo l’assoluzione da parte del Giudice Sportivo. Le sue dichiarazioni:

PRESUNTO CASO DI RAZZISMO – «Sono triste e dispiaciuto: è una vicenda in cui abbiamo perso tutti. Quando sono stato assolto, ho visto le persone attorno a me reagire come se fossi uscito dopo dieci anni di galera, molto contente di essere venute fuori da una situazione del genere: sono state giornate molto pesanti»

LUNGO SILENZIO – «Avevo fiducia nella giustizia e non volevo rischiare di alimentare un polverone che era già enorme. Adesso che c’è una sentenza, vorrei dire la mia, senza avere assolutamente nulla contro Juan Jesus, anzi è il contrario perché sono molto dispiaciuto anche per lui. Ma non si può dare del razzista a una persona per una parola malintesa nella concitazione del gioco. E non si può continuare a farlo anche dopo che sono stato assolto»

LIBERAZIONE SENTENZA – «Lo è stata, ma nella liberazione sono comunque triste per tutta la situazione che si è creata, per come era finita in campo, per come ci hanno marciato sopra tutti senza sapere niente. Anche dopo l’assoluzione ho percepito un grandissimo accanimento, come se avessi ammazzato qualcuno»

CONTINUA SU INTER NEWS 24