Spalletti potrebbe puntare sull’ex capitano per la rincorsa Champions, ma il giovane connazionale scalpita dalla panchina

L’Inter non può più sbagliare. Il tecnico di Certaldo affronterà il Chievo, a San Siro, con l’ombra di Antonio Conte, vicinissimo a un accordo quadriennale con il club di corso Vittorio Emanuele (tornerebbe anche Lele Oriali).

Per battere i clivensi serviranno i gol di Icardi, ma Lautaro Martinez spera di partire titolare e dare il suo contributo per il quarto posto: “Il mio futuro? Penso soltanto a raggiungere la Champions. Chi scrive che non sarò più l’allenatore, avrà i suoi motivi”, ha chiarito Spalletti.