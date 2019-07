Inter, c’è la firma di Conte: più gol dai centrocampisti

C’è già l’impronta del nuovo tecnico nerazzurro nella vittoria ottenuta contro il Lugano (2-1), prima uscita stagionale

Antonio Conte ha centrato il primo obiettivo tattico all’Inter: maggior gioco e gol da parte dei centrocampisti. La risposta, in Svizzera, l’allenatore salentino l’ha avuta da due giocatori in particolare: Sensi e Brozovic. Nuovo e vecchio corso. Il primo è appena arrivato dal Sassuolo; il secondo veste la maglia interista dal gennaio 2015.

Domani si parte per la Cina per l’ICC. Conte, che ha schierato il 3-5-2, può sistemare alcune cose in fase difensiva e lavorare sugli inserimenti offensivi dei centrocampisti. La sua Inter sta prendendo forma. Un piccolo primo passo è stato fatto.