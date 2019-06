Inter, c’è la Premier nel futuro di Perisic: il croato è sacrificabile

I nerazzurri aspettano un’offerta vicino ai 35 milioni di euro per liberare l’esterno, che tanto piace all’Arsenal

L’Inter monitora il mercato inglese. Non solo in entrata, vedi Lukaku, ma anche in uscita. Perché davanti a proposta tra i 30 e i 35 milioni di euro lascerà partire Perisic. Il croato, che ha un contratto fino al 2022, è da tempo che vuole lasciare l’Italia e trasferirsi in Inghilterra.

Sul numero 44 nerazzurro non c’è soltanto l’Arsenal, ma anche Leicester e Wolverhampton. Da capire chi di questi tre club deciderà di spingersi fino alla cifra che tanto vuole Beppe Marotta per privarsi di Perisic.