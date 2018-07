Il centrocampista portoghese è uno degli esuberi della rosa nerazzurra. Molte società hanno chiesto informazioni ma nessuna, ad oggi, ha deciso di affondare il colpo. L’ultima pista porta dritta la Betis Siviglia: le ultimissime

Sliding doors in casa Inter. La dirigenza di Corso Vittorio Emanuele ha già piazzato diversi colpi in entrata, come Nainggolan o Lautaro Martinez. Ma non è finita qui. In queste ore stanno entrando nel vivo anche altre trattative, come quella che porta a Barella del Cagliari. Tuttavia, non di sole entrate è fatto il calciomercato. La rosa, infatti, va anche sfoltita per liberarsi di quei giocatori che non rientrano nei piani di mister Luciano Spalletti. Tra questi, ad avere già le valigie in mano c’è il portoghese Joao Mario.

L’Inter, per rientrare nell’investimento di 40 milioni fatto appena due stagioni fa, venderebbe il centrocampista a titolo definitivo. Tuttavia il tempo stringe, considerando che in alcuni campionati come la Premier il mercato chiude il 9 agosto. Per questo, dopo una stagione al West Ham United, torna d’attualità l’ipotesi prestito: questa soluzione, quanto meno, sgraverebbe le casse societarie da un ingaggio di 2,7 milioni annui. Dopo alcuni sondaggi provenienti dall’Inghilterra, l’ultimo club a chiedere informazioni sul classe ’93 è stato il Betis Siviglia. In questi giorni la trattativa con gli spagnoli entrerà nel vivo, poggiando su delle basi solide: l’Inter vuole cedere Joao Mario e il portoghese non vuole assolutamente rimanere a Milano. La strada verso la fumata bianca sembrerebbe tutta in discesa.