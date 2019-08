Inter, sale la febbre in vista dell’esordio ufficiale stagionale contro il Lecce: venduti già quasi 50mila bigletti per la prima di Conte e Lukaku

Manca sempre di meno per ammirare la prima ufficiale dell’Inter targata Antonio Conte. I tifosi sono impazienti e dimostrano fin da subito il proprio entusiasmo: come riportato da Ansa, sarebbero già 50mila i biglietti venduti per la gara contro il Lecce.

Cornice di pubblico delle grande occasioni quindi per l’esordio di Lukaku e Conte, che entreranno in gran trionfo alla “Scala del calcio”.