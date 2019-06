Un sergente per l’Inter: ecco chi è Antonio Pintus, il nuovo preparatore atletico nerazzurro

Antonio Conte l’ha voluto fortemente nella sua nuova Inter: ecco chi è Antonio Pintus nuovo preparatore atletico nerazzurro

Antonio Pintus potrebbe rivelarsi per l’Inter un vero e proprio colpo di mercato secondo quanto riferiscono in Spagna. L’attuale preparatore atletico del Real Madrid è pronto a lasciare la Spagna per tornare in Italia sotto gli ordini di Antonio Conte. Pintus è stata un’esplicita richiesta del tecnico salentino che ben conosce le qualità e i benefici del lavoro del preparatore atletico.

Giocatori come Marcos Llorente o Marcelo hanno sofferto sulla loro pelle la fatica del preparatore, ma come quasi tutti i giocatori, erano entusiasti del suo lavoro. Il manuale di questo sergente era affiancato da una grande quantità di psicologia: sapeva come trattare il gruppo perfettamente, oltre a dare consigli sulle abitudini alimentari e sulla preparazione fisica. Un sergente di ferro per la nuova Inter di Conte.