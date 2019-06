Inter-Chiesa, la beffa bianconera è ormai dietro l’angolo

I nerazzurri non mollano l’esterno della Fiorentina, che tanto piace ad Antonio Conte, ma il giocatore sembra destinato alla Juventus

Dopo Dzeko e Barella, l’Inter può pensare a Chiesa. Ma se per l’attaccante della Roma e per il centrocampista del Cagliari gli affari sono in dirittura d’arrivo, non avrà lo stesso epilogo la trattativa per l’esterno della Fiorentina.

Su di lui è da tempo in vantaggio la Juventus. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra giocatore e Fiorentina (la nuova proprietà di Rocco Commisso), poi tra Juventus e viola per definire la cessione. Così Chiesa farà lo stesso percorso di Baggio o Bernardeschi: da Firenze a Torino.