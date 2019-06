L’Inter non molla Chiesa: c’è un piano per sorpassare la Juve

L’Inter non vuole rinunciare a Federico Chiesa: la Juve sembra in vantaggio ma i nerazzurri studiano le contromosse

La Juve è i netto vantaggio su Chiesa (ne parliamo QUI) ma l’Inter tenta il sorpasso al fotofinish. L’aggiornamento su una delle trattative più calde dell’estate lo propone La Gazzetta dello Sport, che informa come i nerazzurri non abbiano alcuna intenzione di rinunciare al figlio d’arte.

In un incontro di qualche settimana fa con Enrico, padre del giocatore, i dirigenti nerazzurri hanno sottolineato proprio la centralità assoluta che Fede avrebbe nel progetto interista, cosa che la Juve piena di stelle non può promettere al 100%. L’Inter non potrà mettere sul piatto 70 milioni cash, bisognerà quindi lavorare sulle contropartite, su giovani potenzialmente utili al progetto viola come Pinamonti o Karamoh.