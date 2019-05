Inter-Chievo highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 36ª giornata della Serie A 2018/2019

Inter-Chievo highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 36° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Meazza’ di Milano, i nerazzurri di Luciano Spalletti affrontano la squadra guidata da Domenico Di Carlo. Inter in zona Champions con 63 punti e reduce dal pareggio di Udine; Chievo ultimo (15), già retrocesso e proveniente dal ko interno con la Spal. Nella partita d’andata, le due squadre pareggiarono per 1-1 al ‘Bentegodi’. Adesso è di nuovo Inter contro Chievo: nerazzurri per il terzo posto, gialloblù per l’orgoglio. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

INTER-CHIEVO 1-0: Rete di Politano! Un rimpallo su Perisic favorisce Politano che piazza un sinistro preciso dal limite, palo-gol.