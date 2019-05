Inter, arriva il Chievo: la prova più semplice con tutto da perdere

Inter, contro il Chievo una partita da non sottovalutare: la prova più semplice con tutto da perdere e la pressione delle inseguitrici

Un gioco da ragazzi, almeno sulla carta. Contro il fanalino di coda Chievo retrocesso ormai da settimane e, nell’ultimo turno, caduto addirittura 4-0 in casa contro la Spal. Eppure questa Inter ha il dovere di non sottovalutare l’impegno di San Siro, a tre turni appena dal traguardo della qualificazione alla prossima Champions League.

Innanzitutto perché i clivensi si presenteranno a Milano senza nulla da perdere, a contrario degli uomini di Spalletti. Che dovranno cercare di sbloccare subito la contesa, per non trasformare in impervia salita quella che alla vigilia sembrerebbe una comoda discesa. Anche perché il fiato sul collo delle inseguitici è più nitido che mai: urge una risposta concerta ai successi di Atalanta, Milan, Roma, Torino e Lazio.