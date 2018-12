Inter, nuovo infortunio in difesa? Intanto Vecino torna a disposizione

L’Inter si prepara ad affrontare il Chievo in campionato. Spalletti riabbraccia Vecino, ma perde uno dei suoi difensori

L’Inter, dopo il ritorno alla vittoria contro l’Udinese, è chiamata a riconfermarsi in un altro match per niente scontato. La differenza che sulla carta separa i nerazzurri dal Chievo fanalino di coda della classifica è netta, ma non bisogna commettere l’errore di sottovalutare un avversario comunque ostico.

Anche perché il Chievo, dopo l’arrivo di Di Carlo, è riuscito a portare a casa 4 punti in altrettante gare. Tutti pareggi, ma maturati contro squadre di alto lignaggio come Napoli e Lazio. Le statistiche del Chievo parlano comunque di un attacco molto sterile e una difesa non proprio impeccabile, punti deboli che l’Inter dovrà sfruttare appieno per continuare la sua corsa alla Champions.

Il match di Verona in programma sabato prossimo consentirà a Spalletti di contare nuovamente su Matias Vecino a centrocampo. L’uruguaiano è rientrato dall’infortunio al quadricipite e potrebbe figurare tra i convocati. Meno felice è invece la notizia riguardante la difesa, con Miranda costretto a fermarsi a causa di un affaticamento muscolare. Il brasiliano è riuscito comunque a lavorare a parte quest’oggi e verrà valutato alla vigilia del match. Nel caso non dovesse farcela, l’Inter è pronta a schierare la coppia titolare De Vrij-Skriniar.

Sul fronte squalificati, invece, quasi scontata la presenza di D’Ambrosio a sinistra a scapito di Dalbert, in attesa del rientro di Asamoah.