Inter, il claim #Notforeveryone ha uno scopo preciso: ecco quale

Insieme alla presentazione di Antonio Conte, l’Inter ha lanciato un hashtag: #Notforeveryone. Il messaggio è chiarissimo

Antonio Conte non vedeva l’ora. Non vedevo l’ora di ributtarsi in una nuova avventura su una panchina di un club che ha voglia e fame di tornare al top. Ecco perchè ha sposato quasi subito il progetto nerazzurro, come ha sottolineato nell’unica intervista concessa a InterTv, questo sfide lo affascinano e lo gasano.

Idem dicasi per Steven Zhang che è apparso forse più carico dello stesso allenatore nerazzurro. La presentazione di Conte è stata accompagnata da un hashtag preciso pronto a diventare un vero e proprio claim: #notforeveryone, ovverosia ‘Non per tutti’. Nelle intenzioni del club nerazzurro questo è il grido di battaglia col quale si vuole lanciare la nuova era dell’Inter. Un grido lanciato per primo proprio da Conte, una scelta forse ovvia, ovviamente avvincente, di sicuro non banale e non casuale. Hashtag che forse accompagnerà anche i prossimi acquisti di Marotta e Ausilio.