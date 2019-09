Inter, con Barcellona e Juve in campo i “titolarissimi”: le ultime

L’Inter non ha intenzione di cambiare contro Barcellona e Juve. Conte si affiderà ai titolarissimi per le due sfide

Si affida alle certezze Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro non ha intenzione di fare turn over in due delle sfide più difficili e importanti della stagione, ovvero quelle contro Barcellona e Juve.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, in Champions e in campionato nel Derby d’Italia, scenderanno in campo i titolarissimi. Per permettersi di affidarsi ai soliti, il tecnico leccese ha ruotato un po’ contro Lazio e soprattutto Sampdoria. Contro i blaugrana e i bianconeri, dunque, nessuna rotazione: saranno i soliti 11 a scendere in campo.