Inter, con Conte sarà rivoluzione: scambio Perisic-Lukaku?

Conte pare ormai prossimo a sposare il progetto Inter: con lui sarà rivoluzione. Perisic non convince, possibile scambio con Lukaku

Da giorni non si parla d’altro, quale sarà la prossima squadra di Antonio Conte? Stando alle ultime indiscrezioni Juve e Inter si contendono il tecnico ex Chelsea con i nerazzurri che sembrano favoriti. Conte convince tutto l’ambiente, anche Suning sembra aver dato l’ok e con lui l’Inter opererà una vera e propria rivoluzione. Il più indiziato a lasciare, oltre a Mauro Icardi, è Ivan Perisic, il quale non sta convincendo ultimamente e potrebbe essere inserito in uno scambio con Lukaku. Il Manchester United da tempo spinge per il croato e Lukaku rappresenterebbe la pedina giusta, Conte infatti apprezzerebbe molto il belga e sarebbe felice di allenarlo.