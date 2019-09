Inter, Conte alza il muro nerazzurro: in difesa torna de Vrij

L’olandese è pronto a partire titolare. Giocherà dall’inizio contro l’Udinese con Godin e Skriniar, in attesa del debutto in Champions

Salvo imprevisti, l’Inter domani sera a San Siro contro l’Udinese potrà riabbracciare de Vrij, che prenderà posto in difesa con Godin e Skriniar al suo fianco. Se davvero queste saranno le scelte di Antonio Conte, sarà la prima volta che i tre difensori giocheranno assieme. Potrebbero appunto farlo dall’inizio davanti a quasi 60mila spettatori per dare continuità alle vittorie ottenute contro Lecce e Cagliari.

Un banco di prova importante per tutti e tre, visto anche che martedì 17 a San Siro arriverà lo Slavia Praga per l’esordio stagionale in Champions.