Inter, Conte blocca Samuele Longo al Deportivo: l’agente Tinti va in sede 

L’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, ha bloccato momentaneamente la cessione di Samuele Longo al Deportivo La Coruna: il motivo

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, Antonio Conte avrebbe bloccato, almeno momentaneamente, la cessione di Samuele Longo al Deportivo La Coruna. Due settimane fa l’Inter aveva trovato l’accordo per la sua cessione in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione dei galiziani in Liga. Ora il Deportivo ha fretta, ma l’allenatore dei nerazzurri vorrebbe liberarlo solo dopo l’arrivo di una punta.

Nella giornata di oggi poi, l’agente del calciatore, Tullio Tinti, ha fatto visita alla sede dell’Inter per discutere della situazione del suo assistito.