Inter, Conte a cena con Marotta e Zhang: il retroscena

Il probabile nuovo allenatore dell’Inter, Antonio Conte avrebbe già incontrato Marotta e Zhang a Milano: il retroscena

Sulle pagine odierne del Corriere dello Sport, si parla di un blitz di Antonio Conte a Milano. Secondo quanto riportato, l’ex allenatore del Chelsea, dopo una vacanza in Marocco, è arrivato lunedì a Milano per iniziare la sua nuova avventura in nerazzurro.

Il tecnico avrebbe incontrato il presidente Zhang e Marotta lunedì sera a Milano. Zhang e Marotta sono saliti sulla stessa auto aziendale che li ha portati a cena da Conte.