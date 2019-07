Inter-Conte, che scintille: Perisic ancora in discussione

Sarà l’area di Singapore o la voglia di vincere del tecnico nerazzurro, ma sta di fatto che torna in bilico il rapporto col croato

In conferenza stampa Antonio Conte è stato chiaro con l’Inter. Se Perisic non andrà bene nel suo 3-5-2, bisognerà intervenire ancora sul mercato. Magari in maniera più veloce, visto i ritardi (denunciati da Conte) in attacco.

Ci sarà da individuare un esterno, capace di aggredire l’area avversaria, di proporsi in fase offensiva e di sacrificarsi in quella difensiva. Guarda caso nella conferenza di presentazione, di domenica 7 luglio, Conte aveva elogiato pubblicamente lo spirito di sacrificio di Eto’o con José Mourinho nel 2010.