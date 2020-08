Inter Conte, con l’Atalanta arriva una vittoria: ma c’è lo strappo col club

Inter Conte, con l’Atalanta arriva una vittoria: ma l’allenatore attacca il club sulla gestione del campionato appena terminato

Una vittoria che però evidenzia un bel po’ di malcontento in casa Inter. L’allenatore nerazzurro – come si legge in prima pagina su l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport -, non ha risparmiato l’attacco alla società.

Le parole al termine del match sono state chiarissime, Conte non si è sentito protetto dalla società. «A fine stagione vedremo», un segnale di nervosismo non indifferente verso la società.